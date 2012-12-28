В России
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17 минут назад
Природный пожар в Приморье локализовали на площади в 950 гектаров
По данным агентства, в тушении пожара задействованы 50 человек и 10 единиц техники. Крупные природные пожары начались в Хасанском округе на юге Приморья в минувшие выходные. К утру 5 марта площадь пожаров составляла 7,4 тысячи гектаров, а на утро 6 марта — свыше 1 тысячи гектаров.
Спасателям поручили определить границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация. Также глава муниципалитета поручил установить круглосуточное дежурство оперативного штаба.
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