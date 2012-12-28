Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Эвакуатор на скорости врезался в такси
Происшествия
На двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области снег прекратится, ночные морозы ослабнут
Погода в Липецке
Сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников, ее наградили полицейские
Происшествия
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Общество
Выходные в Липецке: кому – концерты, кому – счастье на выходных остаться без воды
Общество
Читать все
Эвакуатор на скорости врезался в такси
Происшествия
Сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников, ее наградили полицейские
Происшествия
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Общество
В Липецкой области снег прекратится, ночные морозы ослабнут
Погода в Липецке
Выходные в Липецке: кому – концерты, кому – счастье на выходных остаться без воды
Общество
На двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
В России
14
17 минут назад

Природный пожар в Приморье локализовали на площади в 950 гектаров

Площадь природного пожара, пылающего несколько дней в районе села Малая Кема в Тернейском округе Приморья, возросла с 200 до 950 гектаров, он локализован, сообщил РИА Новости представитель краевого министерства ГО и ЧС.

По данным агентства, в тушении пожара задействованы 50 человек и 10 единиц техники. Крупные природные пожары начались в Хасанском округе на юге Приморья в минувшие выходные. К утру 5 марта площадь пожаров составляла 7,4 тысячи гектаров, а на утро 6 марта — свыше 1 тысячи гектаров.

Спасателям поручили определить границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация. Также глава муниципалитета поручил установить круглосуточное дежурство оперативного штаба.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru