Цветы в Липецке продают на каждом шагу, но некоторым дарят авто и предложение руки и сердца
Цветы в Липецке продают на каждом шагу, но некоторым дарят авто и предложение руки и сердца
В России
20
22 минуты назад
В Курске обломки сбитого дрона упали на крышу поликлиники
«В Курске обломки сбитого украинского БПЛА упали на крышу 6-й поликлиники на Союзной, повреждены 22 кв. м кровли», — написал он в телеграм-канале, передает РБК.
По словам губернатора, никто не пострадал. Однако из-за угрозы взрыва пациенты реанимации соседнего здания стационара были перевезены на машинах скорой помощи и санавиацией в медицинские учреждения города, персонал и других пациентов эвакуировали в безопасное место. Старовойт добавил, что сейчас на месте происшествия работает министр здравоохранения области Екатерина Письменная.
0
0
0
0
0
Комментарии