17 лыжниц госпитализированы после массового завала на Спартакиаде в Сочи

В результате завала в женской лыжной гонке на 10 км в рамках зимней Спартакиады учащихся в Сочи 17 человек были направлены в больницы, еще одной лыжнице помощь была оказана амбулаторно. Одна из 17 госпитализированных участниц масс-старта в рамках Финала Спартакиады учащихся остается в больнице, сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. Об этом сообщает РИА Новости
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В пятницу состоялся женский масс-старт классическим стилем, в котором произошел массовый завал и многие спортсменки получили травмы. Инцидент случился во время спуска на скоростном участке трассы в селе Эстосадок (Краснодарский край). Гонка проходила в условиях плохой видимости. Согласно протоколу, дистанцию не смогли завершить 14 участниц.
Среди прочего в Минспорта России сообщили, что обстоятельства произошедшего будут проанализированы, также будут приняты соответствующие меры. Министерство совместно с Федеральным центром подготовки спортивного резерва, региональными ведомствами и ответственными службами координирует все процессы на месте проведения соревнований.
«Безопасность спортсменов всегда должна быть в приоритете», — заявили в ведомстве.
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