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сегодня, 18:47
Общественники раскритиковали законопроект о невозвратных тарифах в отелях
Сразу две общественные организации — Союз потребителей и «Общественная потребительская инициатива» — негативно оценили предложенный Минэкономразвития законопроект о невозвратных тарифах в гостиницах, узнали «Известия».
«Этот законопроект станет стимулом повышать цены на проживание в местах временного размещения. Это противоречит государственным приоритетам — сдерживать рост цен и стимулировать внутренний туризм», — сказано в письме Союза потребителей.
Бизнес также от этого не выиграет, уверены в организации. Так, например, спрос на услуги гостиниц будет снижаться из-за подорожания номеров и нового риска потерять деньги, если обстоятельства изменятся.
«Общественная потребительская инициатива» также негативно отнеслась предложенному проекту. Его нормы ущемляют базовые права потребителей, например, на отказ от договора при условии, что человек возместит исполнителю фактически понесенные расходы, сказал «Известиям» глава организации Олег Павлов. Предлагаемая мера вряд ли окажет существенную поддержку бизнесу, при этом с большой долей вероятности приведет к росту нарушений прав потребителей и снижению качества гостиничных услуг, отметил он.
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