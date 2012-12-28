Общественники раскритиковали законопроект о невозвратных тарифах в отелях

Сразу две общественные организации — Союз потребителей и «Общественная потребительская инициатива» — негативно оценили предложенный Минэкономразвития законопроект о невозвратных тарифах в гостиницах, узнали «Известия».

