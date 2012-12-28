Экспорт машин и оборудования из ЕС в РФ упал на 55%

Экспорт машин, оборудования и транспортных средств из Евросоюза в Россию в 2023 году сократился до €7,2 млрд. Об этом заявили «Известиям» в постпредстве РФ при ЕС.



«Сокращение наблюдается по всем основным товарным категориям. Наибольшее — в группе «машины, оборудование и транспортные средства» (традиционно считается главной в структуре есовского экспорта в нашу страну), где закупки упали на 55% (с €16,1 до €7,2 млрд)», — заявили дипломаты.В 2023 году также снизились поставки в Россию химической продукции и готовых товаров, добавили в постпредстве.«Вывоз из ЕС в направлении нашей страны химической продукции (вторая по значимости статья есовского экспорта в Россию) уменьшился на 18,4% (с €18,2 до €14,8 млрд). Несильно отстала и продукция категории «различные готовые товары», объемы которой снизились на 13,6% (с €6,7 до €5,8 млрд)», — отметили там.По данным Eurostat, в 2023 году товарооборот ЕС и России снизился до €89,9 млрд. Экспорт товаров ЕС в РФ сократился на 30%, а импорт из РФ упал на 75%.