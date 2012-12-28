Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В липецком подъезде нашли собачью голову и записку
Происшествия
Липчанка зарезала мужа, сидя у него на коленях
Происшествия
На проспекте Победы в лобовую столкнулись «ВАЗ» и «Аутлендер»
Происшествия
Два рыбака оказались на отколовшейся льдине в 50 метрах от берега
Происшествия
Липецкая вечЁрка: сирена в городе, погоня за пьяной, сбившей школьницу, и уголовные дела в УК
Общество
61-летний липчанин шесть раз за один день сообщал о минировании автовокзала
Происшествия
Житель Липецка убил знакомого из обреза: следствию он заявил о самообороне
Происшествия
22-летний и 21-летний липчане cкупали банковские карты
Происшествия
Госжилинспекция лишила лицензии УК «Угловая»
Общество
Подросток и водитель пострадали в столкновении автомобиля с деревом
Происшествия
Читать все
Липчанка зарезала мужа, сидя у него на коленях
Происшествия
На проспекте Победы в лобовую столкнулись «ВАЗ» и «Аутлендер»
Происшествия
Обвинённый в инсталляции с собачьей головой: «Меня хотят подставить»
Происшествия
22-летний и 21-летний липчане cкупали банковские карты
Происшествия
На улице 9 Января в Липецке заменили водопропускные трубы
Общество
Почти зима: в Липецкой области от -16 ночью до -5 днем
Погода в Липецке
«Металлургу» разрешили играть в Липецке
Спорт
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Культура
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
В России
43
сегодня, 18:45

Экспорт машин и оборудования из ЕС в РФ упал на 55%

Экспорт машин, оборудования и транспортных средств из Евросоюза в Россию в 2023 году сократился до €7,2 млрд. Об этом заявили «Известиям» в постпредстве РФ при ЕС. 

«Сокращение наблюдается по всем основным товарным категориям. Наибольшее — в группе «машины, оборудование и транспортные средства» (традиционно считается главной в структуре есовского экспорта в нашу страну), где закупки упали на 55% (с €16,1 до €7,2 млрд)», — заявили дипломаты.

В 2023 году также снизились поставки в Россию химической продукции и готовых товаров, добавили в постпредстве.
«Вывоз из ЕС в направлении нашей страны химической продукции (вторая по значимости статья есовского экспорта в Россию) уменьшился на 18,4% (с €18,2 до €14,8 млрд). Несильно отстала и продукция категории «различные готовые товары», объемы которой снизились на 13,6% (с €6,7 до €5,8 млрд)», — отметили там.

По данным Eurostat, в 2023 году товарооборот ЕС и России снизился до €89,9 млрд. Экспорт товаров ЕС в РФ сократился на 30%, а импорт из РФ упал на 75%.  

0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru