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В России
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6 минут назад
Китай нарастил экспорт на 7,1% в начале 2024 года
Экспорт и импорт Китая в начале нового года показали рост, который превзошел ожидания, особенно после спада в 2023 году.
За первые два месяца года поставки за рубеж удалось нарастить до 528,01 миллиарда долларов. Импорт в Китай за тот же период вырос на 3,5%, до 402,85 миллиарда долларов. Оба показателя превысили ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост поставок на 1,9 и 1,5% соответственно.
Заметнее всего увеличился экспорт из Китая в Канаду (12,7%), Россию (12,5%) и государства АСЕАН (6%). При этом поставки в Южную Корею и Японию упали на 9,9 и 9,7% соответственно.
Китайская таможня традиционно публикует показатели начала года таким образом, чтобы избежать искажений, связанных с длинными праздниками по случаю Нового года. В КНР он отмечается по лунному календарю и может выпасть как на январь, так и на февраль.
Ранее стало известно, что экспорт китайских легковых автомобилей в Россию в 2023 году увеличился более чем в семь раз, до 11,5 миллиарда долларов. Годом ранее этот показатель был в районе 1,6 миллиарда долларов. За 11 месяцев прошлого года Китай поставил в Россию более 840 тысяч транспортных средств, включая автомобили, грузовики и автобусы, - пишет Lenta.ru.
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