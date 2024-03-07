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В России
10
6 минут назад

Китай нарастил экспорт на 7,1% в начале 2024 года

Экспорт и импорт Китая в начале нового года показали рост, который превзошел ожидания, особенно после спада в 2023 году.

В январе-феврале 2024 года объем экспорта из Китая резко увеличился — на 7,1% в годовом выражении, - передает "Интерфакс" со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

За первые два месяца года поставки за рубеж удалось нарастить до 528,01 миллиарда долларов. Импорт в Китай за тот же период вырос на 3,5%, до 402,85 миллиарда долларов. Оба показателя превысили ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост поставок на 1,9 и 1,5% соответственно.

Заметнее всего увеличился экспорт из Китая в Канаду (12,7%), Россию (12,5%) и государства АСЕАН (6%). При этом поставки в Южную Корею и Японию упали на 9,9 и 9,7% соответственно.

Китайская таможня традиционно публикует показатели начала года таким образом, чтобы избежать искажений, связанных с длинными праздниками по случаю Нового года. В КНР он отмечается по лунному календарю и может выпасть как на январь, так и на февраль.

Ранее стало известно, что экспорт китайских легковых автомобилей в Россию в 2023 году увеличился более чем в семь раз, до 11,5 миллиарда долларов. Годом ранее этот показатель был в районе 1,6 миллиарда долларов. За 11 месяцев прошлого года Китай поставил в Россию более 840 тысяч транспортных средств, включая автомобили, грузовики и автобусы, - пишет Lenta.ru.
Китай
экспорт
экономика
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