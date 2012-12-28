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В России
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56 минут назад

ФСБ предотвратила теракт в Карелии с участием гражданина Белоруссии

ФСБ заявила, что предотвратила теракт в одном из административных зданий в Карелии, который готовился по заданию украинских спецслужб.

ФСБ России предотвратила подготовку теракта в одном из административных зданий в Карелии, готовивший теракт по заданию украинских спецслужб гражданин Белоруссии был нейтрализован при попытке задержания, - рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"ФСБ на территории Республики Карелия предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося спецслужбами Украины с участием завербованного гражданина Республики Беларусь 1974 года рождения, являвшегося членом запрещенного в Белоруссии националистического формирования "Полк имени Кастуся Калиновского" и находившегося в межгосударственном розыске", - говорится в сообщении.

"Действуя по указанию кураторов, [он] изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство, с целью совершения подрыва одного из административных зданий города Олонца. При задержании преступник открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам спецслужб и в ходе боестолкновения был нейтрализован", - сообщили в ФСБ.

Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали, отметили в ФСБ. "На месте происшествия изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества РЕ-8 (производство Великобритания), электродетонатора М-6 (производство США) и бытового таймера, а также пистолет Макарова и боеприпасы к нему", - говорится в сообщении. Как отметили в ЦОС, установлено, что агент украинских спецслужб "осуществлял сбор и передачу информации в отношении объектов транспортной инфраструктуры и органов исполнительной власти региона".

Следственным отделением УФСБ России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), - передает ТАСС.
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