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В России
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2 минуты назад
Рынок гибких офисов в Москве в 2024 году может вырасти на 11%
Объем рынка гибких офисов в Москве в 2024 году может вырасти на 11%, до 448 тыс. кв.м.
"Объем рынка гибких рабочих пространств может вырасти на 46 тыс. кв.м в 2024 году, до 448 тыс. кв.м. Таким образом, ожидается прирост по сравнению с прошлым годом на 11%", — говорится в прогнозе по Москве.
По словам руководителя департамента исследований и аналитики CMWP Полины Афанасьевой, общая площадь площадок, ввод которых ожидается в этом году, составляет 184 тыс. "квадратов", из них 85% – built-to-suit.
"Однако при прогнозировании мы учитываем специфику каждой из подобных локаций – многие из них не первый год маркетируются в формате BTS. Поэтому более реалистичный прогноз, с нашей точки зрения, подразумевает рост сегмента до 448 тыс. кв.м", — заявила Афанасьева.
В прошлом год объем гибких офисов достиг 402 тыс. кв.м, что всего на 2,3% больше, чем в 2022 году. Что касается спроса, то его объем приблизился к уровню рекордного 2021 года.
"Гибкое рабочее пространство или гибкий офис - это общий термин, который описывает ряд офисных решений, которые включают коворкинг, частные офисы, конференц-залы по запросу и представительские апартаменты.
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