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В России
1
2 минуты назад

Рынок гибких офисов в Москве в 2024 году может вырасти на 11%

Объем рынка гибких офисов в Москве в 2024 году может вырасти на 11%, до 448 тыс. кв.м.

В 2024 году в Москве будет запущено 46 тыс. кв. м гибких рабочих пространств, что приведет к росту предложения на этом рынке на 11% год к году, до 448 тыс. кв. м, - передает "Интерфакс" со ссылкой на аналитиков Commonwealth Partnership (CMWP).

"Объем рынка гибких рабочих пространств может вырасти на 46 тыс. кв.м в 2024 году, до 448 тыс. кв.м. Таким образом, ожидается прирост по сравнению с прошлым годом на 11%", — говорится в прогнозе по Москве.

По словам руководителя департамента исследований и аналитики CMWP Полины Афанасьевой, общая площадь площадок, ввод которых ожидается в этом году, составляет 184 тыс. "квадратов", из них 85% – built-to-suit.

"Однако при прогнозировании мы учитываем специфику каждой из подобных локаций – многие из них не первый год маркетируются в формате BTS. Поэтому более реалистичный прогноз, с нашей точки зрения, подразумевает рост сегмента до 448 тыс. кв.м", — заявила Афанасьева.

В прошлом год объем гибких офисов достиг 402 тыс. кв.м, что всего на 2,3% больше, чем в 2022 году. Что касается спроса, то его объем приблизился к уровню рекордного 2021 года.

"Гибкое рабочее пространство или гибкий офис - это общий термин, который описывает ряд офисных решений, которые включают коворкинг, частные офисы, конференц-залы по запросу и представительские апартаменты.
гибкий офис
экономика
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