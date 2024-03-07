Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Присваивали деньги жильцов, и забывали платить энергетикам»: возбуждены уголовные дела против сотрудников трех УК
Общество
В липецком подъезде нашли собачью голову и записку
Происшествия
В Липецкой области ночью до -16
Погода в Липецке
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Два рыбака оказались на отколовшейся льдине в 50 метрах от берега
Происшествия
Стажёра-директора магазина обвиняют в присвоении денег из кассы
Происшествия
Липецкому областному Совету — 30 лет
Общество
Жильцам 76 липецких многоэтажках нужно найти подрядчиков для замены 260 лифтов
Общество
Липецкая вечЁрка: сирена в городе, погоня за пьяной, сбившей школьницу, и уголовные дела в УК
Общество
20-летнего парня арестовали на пять суток за публикацию «ВКонтакте»
Происшествия
Читать все
Госжилинспекция лишила лицензии УК «Угловая»
Общество
В липецком подъезде нашли собачью голову и записку
Происшествия
61-летний липчанин шесть раз за один день сообщал о минировании автовокзала
Происшествия
Житель Липецка убил знакомого из обреза: следствию он заявил о самообороне
Происшествия
Липчанка зарезала мужа, сидя у него на коленях
Происшествия
Сегодня в Липецке: праздничная премьера в театре, встреча с ди-джеем, расписание концертов
Общество
Полицейские спасли студентов во время пожара
Происшествия
Подросток и водитель пострадали в столкновении автомобиля с деревом
Происшествия
Ельчанин обокрал брата
Происшествия
Мужчина сжёг имущество односельчанина на 380 000 рублей, но тот его простил
Происшествия
Читать все
В России
28
36 минут назад

В РФ в 2023 году вырос спрос на аудио- и видеотехнику в стиле ретро

Спрос на виниловые и CD-проигрыватели в России вырос в 1,6-2,3 раза.

По итогам 2023 года спрос на виниловые проигрыватели в России вырос в 1,6 раза в сравнении с показателем 2022 года, а на CD-технику — в 2,3 раза, - пишут "Известия" со ссылкой на участников рынка.

В "Яндекс Маркете" отметили, что на их маркетплейсе продажи виниловых пластинок за 12 месяцев выросли в 1,8 раза в сравнении с показателем 2022 года. В свою очередь, в Ozon рассказали о росте реализации проигрывателей винила в 2,1 раза в количественном выражении. При этом средняя стоимость подобной техники на маркетплейсе за этот период времени упала на 9%.

В "Авито" сообщили о росте интереса пользователей к аналоговым носителям и проигрывателям почти в 1,5 раза в годовом выражении. В то же время на некоторых площадках спрос на CD-плееры за 12 месяцев увеличился в 12 раз. Увеличение спроса также наблюдалось в сегменте видеомагнитофонов VHS, - отмечают эксперты.

Вместе с "исторической" электроникой растут и продажи CD-дисков, пластинок и кассет, - рассказали представители торговых площадок, где продаются эти гаджеты.

Интерес обусловлен желанием покупателей получить новый эмоциональный и тактильный опыт, насладиться процессом прослушивания, просмотра и коллекционирования. Проигрыватели виниловых пластинок популярны в качестве необычных подарков, — полагают представители рынка.


техника
ретро
спрос
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru