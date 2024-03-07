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В России
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36 минут назад
В РФ в 2023 году вырос спрос на аудио- и видеотехнику в стиле ретро
Спрос на виниловые и CD-проигрыватели в России вырос в 1,6-2,3 раза.
В "Яндекс Маркете" отметили, что на их маркетплейсе продажи виниловых пластинок за 12 месяцев выросли в 1,8 раза в сравнении с показателем 2022 года. В свою очередь, в Ozon рассказали о росте реализации проигрывателей винила в 2,1 раза в количественном выражении. При этом средняя стоимость подобной техники на маркетплейсе за этот период времени упала на 9%.
В "Авито" сообщили о росте интереса пользователей к аналоговым носителям и проигрывателям почти в 1,5 раза в годовом выражении. В то же время на некоторых площадках спрос на CD-плееры за 12 месяцев увеличился в 12 раз. Увеличение спроса также наблюдалось в сегменте видеомагнитофонов VHS, - отмечают эксперты.
Вместе с "исторической" электроникой растут и продажи CD-дисков, пластинок и кассет, - рассказали представители торговых площадок, где продаются эти гаджеты.
Интерес обусловлен желанием покупателей получить новый эмоциональный и тактильный опыт, насладиться процессом прослушивания, просмотра и коллекционирования. Проигрыватели виниловых пластинок популярны в качестве необычных подарков, — полагают представители рынка.
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