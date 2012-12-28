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В России
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23 минуты назад
В РФ увеличилось число банкротств юрлиц в 2024 году
Число корпоративных банкротств в РФ начало расти впервые с 2021 года.
По данным издания, последний серьезный рост (9,2%) этого показателя был зафиксирован в первом полугодии 2021 года на фоне введения первого моратория на банкротство. Тогда он распространялся на компании, которые больше всех пострадали от пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. После этого количество банкротов пошло на спад.
По данным ЕФРСБ, всего в 2022 году несостоятельными признали 9407 юридических лиц, в 2023 году — 7400. Эксперты отнесли к числу сдерживающих факторов мораторий на банкротство, введенный в марте 2022 года на шесть месяцев. Вместе с тем рост числа судебных заключений о несостоятельности юрлица в 2024 году может оказаться устойчивым. В 2023 году суд признал обоснованными заявления о банкротстве 7532 компаний и ввел в них процедуру наблюдения. Это на 44,1% выше показателей 2022 года (5225 юрлиц) и также фиксирует тенденцию роста в 2024 году. По его данным, в большинстве случаев по завершении наблюдения компанию признают банкротом и открывают конкурсное производство.
В декабре 2023 года Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, который предлагает признавать несостоятельными юрлица с долгом до 2 млн руб. вместо нынешних 300 тыс. рублей. Уточняется, что правительство выступает против повышения минимальной суммы долга.
Этот сценарий несет риски "существенного нарушения прав и законных интересов работников должника, а также кредиторов, относящихся к категориям малого и среднего предпринимательства", которые лишатся возможности инициировать банкротство должника "при наличии существенной для них по сумме задолженности и значительного периода просрочки", - считает первый замглавы Минэкономики Илья Торосов.
"Конечно, если сравнивать количество процедур банкротства в 2024 году по отношению к 2023 году, то мы увидим некоторый рост. Однако если взять сопоставимые данные 2019 года и даже 2021 года, то увеличения количества процедур наблюдения и конкурсного производства не произошло", — подчеркнул он.
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