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сегодня, 11:26
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 7,5% с 1 апреля
В кабмине напомнили, что размер индексации рассчитывают в зависимости от темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за минувший год.
Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Традиционно индексация социальных пенсий проводится 1 раз в год – 1 апреля.
Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтверждённого стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.
Также будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан: военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами из‑за военной травмы, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.
Решение затронет более четырех миллионов человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 37,5 миллиарда рублей.
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