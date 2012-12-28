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сегодня, 11:35

Три четверти лифтов по плану 2024 года запущены или находятся в процессе замены

ФКР Липецкой области раньше срока начал работы по плану 2024 года. Всего будет заменен 161 лифт в 58 домах на общую сумму более 500 млн рублей.

В прошлом году были проведены закупочные процедуры и выполнены строительно-монтажные работы по замене 37 лифтов в 12 домах по плану-2024. В данный момент работы ведутся в 33 многоэтажках, в процессе замены 82 лифта.

Напоминаем, по регламенту Таможенного союза до 15 февраля 2025 года необходимо заменить все лифты старше 25 лет. В тех домах, где требования не будут соблюдены, управляющим компаниям придется остановить лифты для безопасности жителей. В рамках региональной программы планируется заменить в этот срок все лифты с истекшим межремонтным сроком в домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регоператора. Работы по плану 2024 года планируется завершить до конца мая. Далее стартует замена лифтового оборудования по плану 2025 года.

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Кроме того, необходимо заменить 260 единиц лифтового оборудования, у которого закончился межремонтный срок, в 76 многоэтажках на специальном счете. Но только один из вышеуказанных домов имеет необходимую сумму. Собственникам помещений в этих домах необходимо выбрать один из вариантов: принять участи в федеральной программе, которая дает возможность заменить лифты по фиксированной цене с рассрочкой оплаты 50% стоимости замены на срок до пяти лет или перейти в «общий котел».

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«Мы активно информируем собственников таких домов о необходимости замены лифтов в срок. Однако, решение им нужно принять самостоятельно и в скором времени, чтобы успеть установить новое оборудование до 15 февраля следующего года. В данный момент от жителей 34 домов поступили заявки-анкеты для того, чтобы рассчитать конкретные параметры их участия в программе рассрочки, 30 из них уже одобрены, а жители пяти многоэтажек сменили способ формирования фонда капитального ремонта со специального счета на счет регионального оператора», - прокомментировал и.о. генерального директора ФКР Липецкой области Алексей Костин.

Замена лифтового оборудования – долгий и трудоемкий процесс. В среднем, он занимает три месяца. Взамен старых жители получают новые, современные, энергосберегающие модели лифтов, которые будут значительно безопаснее и эстетичнее своих предшественников. Для удобства жителей в лифтах размещают кнопки со шрифтом Брайля, на табло показывается дата и время, аудиодиспетчер сообщает этаж, во время поездки играет музыка.

Капремонт лифтового оборудования проводится при софинансировании из областного бюджета. Общая стоимость замены подъемников в плановом периоде 2023-2025 гг. – более 1,5 млрд рублей. За этот период будут обновлены 494 лифта. Жилищные условия улучшат около 50 тысяч человек.

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