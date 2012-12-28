«РВК-Липецк» готовится к паводку

Компания готовит объекты к беспрепятственному пропуску талых вод.

Несколько бригад «РВК-Липецк» с помощью техники расчищали сегодня водоотводную трубу в районе первого водозабора на улице Салтыкова-Щедрина.

Во время обследования стока сотрудники компании установили, что труба, по которой вода уходит в сторону реки Воронеж, забита мусором, растительными остатками и илом. В случае паводка это могло привести к подтоплению не только водозабора, но находящихся неподалеку от него частных домов.

Чтобы освободить естественный ход воды, бригады «РВК» прочистили каналы. Водопереливную трубу пробили с помощью специальной каналопромывочной машины: она подала поток под большим давлением.







К весеннему паводку компания начала готовиться еще в начале года. За два месяца «РВК» провел целый ряд мероприятий, обеспечивающих безаварийную работу производственных объектов: расчистил каналы и водоотводные лотки, подготовил подъездные пути, и сформировал необходимую материально-техническую базу.

— Подразделения и службы «РВК-Липецк» заблаговременно начали подготовку к безопасному пропуску талых вод. Особое внимание уделяется объектам в низинах, подъездным путям. Наши специалисты провели ревизию всего оборудования, сформировали необходимые резервы, подготовились даже к возможному отключению ряда скважин из-за повышенной мутности водоносного горизонта и перераспределению нагрузок между объектами для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей. Всего в распоряжении «РВК-Липецк» находятся 15 водозаборов, более 60 КНС и около ста насосных станций, — рассказал заместитель генерального директора РВК-Липецк Александр Шачнев.

В подразделениях компании организовано круглосуточное дежурство бригад со спецтехникой. Под особым контролем находятся работа скважин и качество подаваемой воды — на водозаборах регулярно берут пробы согласно программе производственного контроля. Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации разработан план взаимодействия предприятия с диспетчерскими службами областного центра и управления по делам ГО и ЧС города Липецка.