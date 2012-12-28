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В России
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17 минут назад
Россельхознадзор выявил 33 тонны фантомных молочных продуктов
Недобросовестные поставщики в России стараются сэкономить деньги на производстве товаров и поставляют на рынок фальсифицированную продукцию.
На днях в центре скандала оказалась фирма из Санкт-Петербурга, которая занималась поставками в детские сады и школы Оренбургской области. По сведениям СМИ, у контрольно-надзорных органов и родителей к ней давно были претензии, - передает РИА Новости.
Одним из поставщиков питерской компании была фирма, закупавшаяся на заводе. Она якобы привезла на склад почти 33 тонны продукции.
Изучив данные федеральной информационной системы для отслеживания перемещения поднадзорных госветнадзору грузов "Меркурий", Россельхознадзор выявил множество нарушений.
Как выяснилось, с января фирма получила 136 партий готовой молочной продукции. Товар должен был идти напрямую в детские сады, но почему-то возникло промежуточное звено. Этот склад не значился в ветеринарных сопроводительных документах, не соблюдал санитарные нормы, что противоречит правилам Минсельхоза.
С января фирма получила более 100 партий готовой молочной продукции. Продукты должны были отправить адресатам, но возникло промежуточное звено в виде склада, который не соблюдал санитарные нормы. Продукцию отправляли на склады, которые существовали только в документах.
По указанному адресу обнаружили многоквартирный жилой дом. Никаких продуктов там не было. Склад признали фантомным.
"Проведен профилактический визит в отношении компании <…>. Разъяснены требования законодательства, предъявляемые к оформлению ветеринарных сопроводительных документов на перемещение продукции", — сообщили в ведомстве.
Председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов уверен: фантомные склады используют для того, чтобы ввозить контрафактную продукцию.
"Это распространенная схема. Компания с низкими ценами выигрывает тендер на поставки в госучреждения: больницы, школы, детские сады, — объясняет эксперт. — Затем получает товар от производителя и создает фирмы-однодневки, через которые тот якобы проходит (чем их больше, тем сложнее выйти на след). На деле продукты разбавляют, подменяют или сокращают объемы. Остатки распродают, а разницу кладут себе в карман. Иногда же некачественную продукцию выпускает сам завод".
Ранее мошенники делали упор на розничную торговлю: поставляли плохую молочку в магазины и автоматы с напитками, - отмечает специалист. Однако с вводом жесткого электронного мониторинга и обязательной маркировки это стало слишком опасно.
"В настоящее время есть 33 индикатора риска по девяти группам товаров, подлежащих обязательной маркировке. Механизм позволяет территориальным органам оценивать риски ущерба для потребителей, а также инициировать проверки потенциальных нарушителей, не мешая добросовестному бизнесу", — подтвердили в Роспотребнадзоре.
"Именно поэтому преступники ищут новые пути: в госучреждениях контроль качества налажен куда хуже", — отмечает Павлов.
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