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В России
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сегодня, 10:01
Минобороны сообщает о перехвате дронов над Курской, Брянской и Тульской областями
В ночь на 7 марта были пресечены попытки ВСУ совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.
Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (3 БПЛА) и Тульской (2 БПЛА) областей, - уточняется в сообщении оборонного ведомства.
Ранее о сбитых дронах сообщали местные власти. В Брянской области БПЛА самолетного типа уничтожили над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом; по словам губернатора Александра Богомаза, никто не пострадал. Об отсутствии пострадавших и разрушений заявили и в Тульской области.
В Курской области два раза за ночь объявляли ракетную опасность, глава региона Роман Старовойт призывал жителей пройти в укрытия. Ее отменили в 7:01 по местному времени (совпадает с мск), - передает РБК.
Об угрозе атаки беспилотников также предупреждал и воронежский губернатор Александр Гусев.
Накануне, 6 марта, дроны дважды атаковали территорию Михайловского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Железногорске Курской области, там загорелся резервуар на складе горюче-смазочных материалов. Потушить пожар удалось к вечеру. Старовойт и компания "Металлоинвест", которой принадлежит ГОК, сообщали, что никто не пострадал.
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