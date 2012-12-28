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В России
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5 минут назад
В России предложили вдвое увеличить штрафы за авиадебоширство
В Госдуме готовят законопроект о двукратном увеличении штрафов для авиадебоширов. Об этом «Известиям» сообщил глава комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослав Нилов.
Он добавил, что помимо штрафов есть и более действенные инструменты воздействия на деструктивных пассажиров, которые давно применяются в развитых странах: введение единых черных списков авиадебоширов.
«Идеально, чтобы все-таки был введен единый реестр всех дебоширов и чтобы все авиакомпании отказывали им. И если выяснится, что человек ранее был замечен в противоправных действиях и не был помещен в эти черные списки, то должны быть соответствующие санкции уже в отношении авиакомпании, потому что они хулигана повторно пустили на борт», — указал Нилов.
В настоящее время штрафы за мелкое хулиганство (по ст. 20.1 КоАП), за нахождение в состоянии алкогольного опьянения на борту (ст. 20.21), за курение в самолете (ч.1 ст. 6.24) составляют от 500 до 1,5 тыс. рублей.
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