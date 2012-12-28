Сбившая девятиклассницу женщина-водитель «Ниссана» была пьяна и пыталась скрыться с места ДТП
Липецкая вечЁрка: выпавшая со второго этажа, точечная застройка и каким должен быть чиновник
В России
30
38 минут назад
Совет Федерации одобрил закон о расчетах в ЦФА во внешней торговле
Документ устанавливает возможность проведения внешнеторговых сделок с использованием цифровых активов в качестве средства платежа.
Соответствующие поправки вносятся в законы "О валютном регулировании и валютном контроле" и "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".
В настоящее время использование цифровых прав при осуществлении внешнеторговой деятельности не подпадает ни под валютное регулирование и валютный контроль, ни под регулирование внешнеторговой деятельности. Документ устанавливает возможность проведения внешнеторговых сделок с использованием цифровых активов в качестве средства платежа. Валютными операциями признаются операции между резидентом и нерезидентом либо между нерезидентами по приобретению и отчуждению цифровых активов на законных основаниях. Банк России наделяется полномочиями по установлению условий совершения отдельных валютных операций с цифровыми активами и установлению запрета на их совершение.
Законом также уточняется определение цифровых прав, являющихся и не являющихся валютными ценностями. Документ разрешает валютные операции, связанные с приобретением и отчуждением цифровых прав, являющихся валютными ценностями, при условии осуществления расчетов в валюте РФ, а также операции, связанные с исполнением своих обязательств лицом, обязанным по цифровым правам, являющимся валютными ценностями, при условии исполнения таких обязательств в валюте РФ.
Кроме того, документ исключает сведения о бенефициарном владельце в решении о выпуске цифровых финансовых активов. Банк России получит право запросить у лица, выпустившего цифровые финансовые активы, или у оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, сведения о бенефициарном владельце лица, выпустившего цифровые финансовые активы. Лицо, выпустившее ЦФА, и оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, обязаны будут по запросу Банка России представлять сведения о бенефициарном владельце лица, выпустившего цифровые финансовые активы.
0
0
0
0
0
Комментарии