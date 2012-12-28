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сегодня, 15:06
Выпускники смогут пересдавать один предмет ЕГЭ с июня 2024 года
Выпускники в 2024 году получат право пересдачи ЕГЭ по одному предмету до окончания приемной компании в ВУЗах.
"Точно с июня месяца этого года такая возможность у выпускников появится", - сказал он.
При этом выпускники должны учитывать, что выбрать лучший результат после двух попыток сдачи экзамена не получится, заявил Музаев. "Если выпускник по каким-то причинам - волновался или не согласен со своим результатом - будет иметь право пересдачи еще раз одного предмета, который он сдавал, <...> первый результат будет аннулирован", - пояснил он.
По его словам, в ближайшие два месяца будут внесены изменения в порядок проведения экзамена и его расписание.
"У нас будет изменено расписание. Мы над этим работаем. Сейчас идут консультации с субъектами Российской Федерации, потому что у нас страна большая. Мы знаем, что выпускная кампания плавно перерастает в приемную кампанию <...>. Здесь главное - соблюсти сроки, чтобы при учете того, что если кто-то будет пересдавать, то он успел получить результат и высшее учебное заведение смогло использовать вовремя этот результат", - добавил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что выпускники школ должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании. Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что такой механизм нужно реализовать уже в 2024 году и он будет касаться всех предметов.
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