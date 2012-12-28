Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
18-летняя липчанка выпала со второго этажа
Происшествия
25-летнего водителя «Мерседеса» оштрафовали за дрифт на площади Победы
Общество
19-летнего жителя Липецкого района обвиняют в развращении 13-летней девочки
Происшествия
Сбившая девятиклассницу женщина-водитель «Ниссана» была пьяна и пыталась скрыться с места ДТП
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Родственники впавшей в кому девятиклассницы ищут видеозаписи и очевидцев ДТП
Происшествия
Что делать, если SMS-рассылка будет не тестовой?
Общество
Липчанин собрался поменять зимнюю резину и нарвался на мошенников
Происшествия
Иностранец упал со строящегося здания в Липецке
Происшествия
Липецкая вечЁрка: выпавшая со второго этажа, точечная застройка и каким должен быть чиновник
Общество
Читать все
В Липецке протестировали системы оповещения
Общество
Что делать, если SMS-рассылка будет не тестовой?
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Полигон для липецкого мусора заполнится к 1 апреля
Общество
Сбившая девятиклассницу женщина-водитель «Ниссана» была пьяна и пыталась скрыться с места ДТП
Происшествия
Оставшийся без 300 000 рублей липчанин обматерил полицейского
Происшествия
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Родственники впавшей в кому девятиклассницы ищут видеозаписи и очевидцев ДТП
Происшествия
На собравшего урожай конопли мужчину вывел попавшийся на краже приятель
Происшествия
44-летний мужчина перевёл 418 000 рублей «сотруднику Центробанка»
Происшествия
Читать все
В России
51
сегодня, 13:56

За год спрос на вторичное жилье в РФ снизился на 25%

Спрос на "вторичку" упал в связи с повышением размера ключевой ставки.

Спрос на квартиры на вторичном рынке жилья снизился на четверть по итогам февраля 2024 года в среднем по России, - сообщает пресс-служба онлайн-платформы "Авито Недвижимость".

"Аналитики "Авито Недвижимости" подвели итоги февраля 2024 года на вторичном рынке жилья в России. За год предложение сократилось на 7%, спрос снизился на четверть, а цены прибавили 13% в пересчете на квадратные метры", - говорится в сообщении.

При этом аналитики уточнили, что рост спроса отмечен лишь в одном из 33 городов, участвовавших в исследовании платформы - в Санкт-Петербурге (+1%). В Москве спрос на квартиры в старом фонде снизился на треть (-35%), в Екатеринбурге - на 14%, в Краснодаре - на 13%, в Новосибирске - на 12%.

По мнению руководителя направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Сергея Еремкина, интерес к жилью на вторичном рынке уменьшается из-за высоких ставок по ипотечным кредитам. "Люди чаще выбирают съем квартиры или варианты в новостройках благодаря наличию программы "Семейной ипотеки" или других льготных предложений", - приводит пресс-служба его комментарий. Однако, по словам Еремкина, у старого фонда есть и преимущества: более низкие цены, локация и возможность торга, когда квартиру можно купить со скидкой до 10% от стоимости, указанной в объявлении.

Цена квадратного метра на вторичном рынке жилья, по данным классифайдера, за год выросла во всех городах, участвовавших в исследовании. Меньше всего "квадрат" подорожал в Краснодаре (+6%), Калининграде (+7%), Ижевске (+8%), Ульяновске и Новосибирске (+9%), - передает ТАСС.

Дороже всего в феврале 2024 года квадратный метр на вторичном рынке обходился в Москве (324 тыс. рублей), Сочи (267 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (200 тыс. рублей) и Севастополе (167 тыс. рублей). Самые доступные предложения по этому показателю были в Ульяновске и Брянске (по 77 тыс. рублей за кв. м), Ижевске (80 тыс. рублей), Ярославле и Саратове (по 89 тыс. рублей).
жилье
вторичка
экономика
0
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru