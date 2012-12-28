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В России
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сегодня, 13:56
За год спрос на вторичное жилье в РФ снизился на 25%
Спрос на "вторичку" упал в связи с повышением размера ключевой ставки.
"Аналитики "Авито Недвижимости" подвели итоги февраля 2024 года на вторичном рынке жилья в России. За год предложение сократилось на 7%, спрос снизился на четверть, а цены прибавили 13% в пересчете на квадратные метры", - говорится в сообщении.
При этом аналитики уточнили, что рост спроса отмечен лишь в одном из 33 городов, участвовавших в исследовании платформы - в Санкт-Петербурге (+1%). В Москве спрос на квартиры в старом фонде снизился на треть (-35%), в Екатеринбурге - на 14%, в Краснодаре - на 13%, в Новосибирске - на 12%.
По мнению руководителя направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Сергея Еремкина, интерес к жилью на вторичном рынке уменьшается из-за высоких ставок по ипотечным кредитам. "Люди чаще выбирают съем квартиры или варианты в новостройках благодаря наличию программы "Семейной ипотеки" или других льготных предложений", - приводит пресс-служба его комментарий. Однако, по словам Еремкина, у старого фонда есть и преимущества: более низкие цены, локация и возможность торга, когда квартиру можно купить со скидкой до 10% от стоимости, указанной в объявлении.
Цена квадратного метра на вторичном рынке жилья, по данным классифайдера, за год выросла во всех городах, участвовавших в исследовании. Меньше всего "квадрат" подорожал в Краснодаре (+6%), Калининграде (+7%), Ижевске (+8%), Ульяновске и Новосибирске (+9%), - передает ТАСС.
Дороже всего в феврале 2024 года квадратный метр на вторичном рынке обходился в Москве (324 тыс. рублей), Сочи (267 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (200 тыс. рублей) и Севастополе (167 тыс. рублей). Самые доступные предложения по этому показателю были в Ульяновске и Брянске (по 77 тыс. рублей за кв. м), Ижевске (80 тыс. рублей), Ярославле и Саратове (по 89 тыс. рублей).
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