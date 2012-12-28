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В России
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30 минут назад
Губернатор Курской области сообщил о сбитом беспилотнике
В небе над Курском и Курской областью сработали средства противовоздушной обороны (ПВО). Глава Курской области призвал жителей сохранять спокойствие.
Ранее глава региона сообщил о работе ПВО в небе над Курском и Курской областью и попросил жителей сохранять спокойствие.
Также утром 6 марта Старовойт заявил, что в результате атаки украинского беспилотника в Железногорском районе возник пожар на складе ГСМ. Загорелся резервуар с топливом. Позже второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе. Пострадавших нет, оперативные службы работают на месте.
Кроме того, ранее в Железногорске и Суджанском районе была объявлена ракетная опасность. Позже глава региона сообщил об отбое ракетной опасности.
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