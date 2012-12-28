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30 минут назад

Губернатор Курской области сообщил о сбитом беспилотнике

В небе над Курском и Курской областью сработали средства противовоздушной обороны (ПВО). Глава Курской области призвал жителей сохранять спокойствие.

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал в своем Телеграм-канале о сбитом беспилотнике ВСУ самолетного типа под курском. Он поблагодарил бойцов ПВО.

Ранее глава региона сообщил о работе ПВО в небе над Курском и Курской областью и попросил жителей сохранять спокойствие.

Также утром 6 марта Старовойт заявил, что в результате атаки украинского беспилотника в Железногорском районе возник пожар на складе ГСМ. Загорелся резервуар с топливом. Позже второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе. Пострадавших нет, оперативные службы работают на месте.

Кроме того, ранее в Железногорске и Суджанском районе была объявлена ракетная опасность. Позже глава региона сообщил об отбое ракетной опасности.
беспилотники
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