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В России
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сегодня, 12:24
При пожаре на ТЭЦ в Тыве пострадали 23 человека
Власти сообщили о чрезвычайном положении и пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы.
В МЧС России по Республике Тыва ранее сообщали, что при пожаре в здании ТЭЦ пострадали 18 человек, из них 6 находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие были переданы медикам, - говорится в Телеграм-канале ведомства.
Ранее сообщалось о 15 раненых. 21 человек был эвакуирован.
В ведомстве добавили, что открытое горение было ликвидировано в здании ТЭЦ. Газодымозащитники из котельной спасли четыре человека. На месте работают более 170 специалистов и 40 единиц техники.
В МЧС рассказали, что информация о пожаре и сильном задымлении в здании котельной на территории города Шагонар Улуг-Хемского района поступила рано утром. Режим ЧС регионального значения ввели в Туве после пожара на Шагонарской ТЭЦ.
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