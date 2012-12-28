ЕК хочет получить €15 млрд доходов от замороженных активов РФ до 2027 года

Еврокомиссия провела расчеты, согласно которым до 2027 года можно будет получить €15 млрд доходов от реинвестиции замороженных в Евросоюзе €208 млрд российских активов.