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35 минут назад

ЕК хочет получить €15 млрд доходов от замороженных активов РФ до 2027 года

Еврокомиссия провела расчеты, согласно которым до 2027 года можно будет получить €15 млрд доходов от реинвестиции замороженных в Евросоюзе €208 млрд российских активов.

Еврокомиссия (ЕК) надеется до 2027 года конфисковать €15 млрд доходов от реинвестиции замороженных в ЕС €208 млрд активов Центробанка России, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пресс-конференции в Брюсселе. Он подчеркнул, что до того, как эти деньги удастся экспроприировать, "должно пройти еще много этапов", - передает ТАСС.

"В Европе сейчас заблокированы €208 млрд государственных активов России, активов Центробанка РФ, большая часть из них в Бельгии. Есть много этапов, которые должны пройти. Когда есть доходы от этих активов, налогообложение этих доходов должно быть направлено на поддержку Украины. Правительство Бельгии уже обложило налогами эти доходы [в 2023 году], и оно может распоряжаться поступления от этих налогов, в частности, направить их на поддержку Украины", - отметил он.

По его словам, теперь Еврокомиссия занимается следующим этапом изъятия российских средств: "Следующий этап - это сами доходы, которые теперь должны быть размещены на отдельном счету, чтобы точно идентифицировать их размер. Мы рассчитываем в ближайшие недели достичь соглашения, чтобы мы их тоже смогли использовать. Мы пока подсчитали, что до 2027 года могут быть использованы доходы в размере примерно €15 млрд, но это, конечно, будет зависеть от процентной ставки и дивидендов", - заявил Рейндерс.

Он не уточнил, какую схему Еврокомиссия намерена использовать для присвоения этих средств, однако ранее источники в Брюсселе сообщали, что Еврокомиссия намерена ввести на эти доходы прямой европейский налог, размером близкий к 100%, что позволит практически полностью перевести эти деньги в бюджет Евросоюза.
активы
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