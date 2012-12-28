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В России
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сегодня, 10:45
Банки начнут чаще отказывать россиянам в кредитах
В Госдуме ранее спрогнозировали увеличение числа отказов россиянам в ипотеке.
Если до конца прошлого года на этапе рассмотрения заявки кредитные организации рассчитывали возможность дефолта заемщика (просрочка свыше 90 дней), то сейчас многие из них включили в скоринг прогноз, оценивающий вероятность личного банкротства.
Есть вероятность, что показатель будет немного выше из-за ужесточения маркропруденциальной политики.
Ужесточение требований к заемщикам понадобилось из-за роста количества личных банкротств граждан, особенно после изменений в упрощенной внесудебной процедуре. Финансовые аналитики допускают, что лицам с низким риском дефолта все эти новшества могут принести улучшение условий кредитования хотя бы за счет понижения ставок.
В настоящее время введенная в 2020 году упрощенная процедура позволяет вне суда становиться банкротом, если общий размер долга укладывается в отрезок от 25 тысяч и до 1 млн рублей. К 2023 году случаи признания банкротств без суда выросли уже в два раза и к концу года с россиян было списано долгов по кредитам на рекордные 11 млрд рублей.
Именно расширение условий упрощенного банкротства в конце прошлого года подтолкнуло банки и МФО к мысли, что это новое обстоятельство в дальнейшем может достаточно серьезным образом повлиять на существующие кредитные процессы, - считают эксперты.
Кредиторы стали оценивать склонность заемщика не только к дефолту, но и к объявлению себя банкротом, - добавили специалисты.
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