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В России
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36 минут назад
В Туве из-за пожара на ТЭЦ ввели режим ЧС
В Туве из-за пожара на ТЭЦ в Шагонаре решили ввести режим ЧС регионального значения.
Ранее он сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ, по последним его данным, госпитализированы 18 человек, шесть находятся в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести, еще у троих состояние ближе к удовлетворительному, ведутся поиски троих человек. В региональном МЧС уточнили, что на ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением. В городе из-за аварии отменены занятия во всех образовательных учреждениях. Пятнадцать человек эвакуируют в республиканскую больницу Кызыла.
"На оперативном штабе приняли решение ввести в Туве режим ЧС регионального значения. По предварительным данным, ЧП в Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, которая находится отдельно от котельной. Точные причины устанавливаются. Погибших нет. Состав смены определен", - написал Ховалыг.
По его словам, пожар потушен. В данный момент идет разборка конструкций и проливка для исключения очагов нового возгорания.
"Затем к работе приступит аварийно-восстановительная бригада. Проверят сети, отходящие от котельной и еще раз проведут диагностику котлоагрегатов. После этого станет возможным поднять давление в системе и запустить оборудование. При необходимости задействуем резервные источники", - уточнил он.
На данный момент теплоподача в городе приостановлена. К централизованному теплоснабжению подключены 62 многоквартирных и 216 частных домов. В них примерно проживает 4 тысячи человек. Всего в Шагонаре 12 204 жителей. Согласно открытым источникам, в настоящий момент температура воздуха в Шагонаре составляет минус 16 градусов.
Также на оперштабе обсудили контрольные вопросы, в том числе информирование населения, порядок работы социальных учреждений, подготовку пунктов временного размещения.
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