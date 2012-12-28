В России может появиться ипотека для учителей

Рабочая группа при Минпросвещения рассматривает возможность введения в России льготной ипотеки для педагогических работников, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. В ее состав вошли представители Минстроя, Минфина и Минэкономразвития.

«Рабочая группа оценивает возможности создания отдельного ипотечного продукта для учителей, принимая во внимание, что педагогические работники могут быть включены в уже существующие льготные ипотечные программы, в числе которых такие как «Льготная ипотека», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Сельская ипотека», «Льготная ипотека на территориях новых субъектов Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.Там признали, что такая мера поддержки потребует выделения значительного дополнительного финансирования, а его источники сейчас не предусмотрены в федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.Отчет о разработке ведомство должно будет предоставить в правительство до 1 ноября 2024 года.В числе предложений, которые может рассмотреть рабочая группа, и позиция депутатов Госдумы. Так, первый заместитель председателя комиссии Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила на имя министра просвещения Сергея Кравцова предложение о льготной ипотеке для молодых учителей.Она предложила распространить ее на педагогов в возрасте до 30 лет, которые проработали в школе не менее одного года с нагрузкой на полную ставку. После достижения стажа в 25 лет государство могло бы погасить их остаток долга по ипотечному кредиту, но не более 15% от изначальной суммы ипотечного займа, полагает депутат.