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В России
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Подорожание нори и авокадо повлекло рост цен на роллы и суши
Там добавили, что помимо прочего выросла и стоимость авокадо в России на 9-13% в зависимости от региона — самая большая разница зафиксирована в Москве. Причинами этого стал неурожай в Колумбии и Израиле.
«Мы каждые две недели проводим анализ среза цен конкурентов. За последнее время игроки рынка повысили стоимость роллов в среднем на 12%. Что касается нас, то изменения затронули ряд позиций в категории азиатской кухни и не превысили 7%», — пояснили в пресс-службе «Dostaевский».В PR-службе TanukiFamily сообщили «Известиям», что проблема подорожания ингредиентов возникла не сегодня.«За прошедший год стоимость водорослей нори уже повысилась на 50%, а мы не можем обойтись без этого необходимого ингредиента японской кухни», — пояснили в компании.
При этом там отметили, что если брать период с января 2023 года, то самые существенные повышения закупочной стоимости произошли в сегменте «куриная разделка». Например, бедро подорожало на 70%, грудка — на 50%, крылья — на 37%. Кроме того, кальмар прибавил в цене 40%, яйца — 30%, а угорь, которого везут из Китая, стал дороже на 28%, отметили в TanukiFamily.
«Подорожало практически всё: рис, креветки, гребешок, молочная продукция — в среднем, все они в закупке стали обходиться на 20% дороже. В среднем цены нами пересмотрены на 4-5%, мы стараемся держаться в своей нише», — уточнили в пресс-службе.
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