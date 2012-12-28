Космонавты и липецкие летчики сразились в хоккей в уникальном турнире на инновационной арене

С 1 по 3 марта в Смоленске прошел ежегодный «Авиационно-космический Кубок» по хоккею с шайбой. Участие в нём приняла команда «Авиатор» лётчиков из Липецка. На лёд кроме липчан вышла знаменитая сборная «Наши» из Звездного городка, в которой играл когда-то Юрий Гагарин, команды летчиков из Кубинки, авиационных предприятий и учебных заведений.

Алексей Морозов, капитан команды «Авиатор»:

«На турнир приехали прямо со службы. Хоккей – это отдушина, она помогает. Команда “Авиатор” создана не так давно, 6 лет назад. До этого у нас существовала команда “Титан”, такая боевая и задиристая. В первом кубке мы не участвовали, усиливали пятёркой кубинских «Стрижей». А вот со второго турнира выступаем самостоятельно, принимаем участие в любительских соревнованиях, “Ночной хоккейной лиге”, тренируемся постоянно в свободное время».

В этом году турнир проводился уже в третий раз, чтобы популяризировать авиационно-космические и технические достижения, сохранить имена Героев Советского Союза и Российской Федерации, заслуженных летчиков-испытателей и летчиков-космонавтов. Он был приурочен к 90-летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина. Потому и площадками для его проведения стали Дворцы спорта Смоленщины — родины космонавта.

Игры проходили на льду местной «Спортивной школы по хоккею с шайбой», модернизация системы освещения которой позволила принимать соревнования Высшей хоккейной лиги. На этом спортивном объекте «Ростелеком» поменял световое оборудование по инвестиционному энергоэффективному проекту. В 2021 году специалисты провайдера установили в школе почти 700 современных светильников. Произведенный светотехнический расчет позволил создать световой поток, отвечающий актуальным требованиям для проведения спортивных мероприятий по фигурному катанию, шорт-треку, хоккею, сократив при этом расходы на оплату свете на 240 тысяч рублей в месяц.

«Ростелеком» выступил одним из организаторов мероприятия. Почетными гостями стали Герой России, летчик-космонавт Сергей Залетин, космонавт-испытатель отряда Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Анна Кикина, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов.

Денис Лысов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Наша компания не первый год направляет свои усилия на популяризацию любимой всеми игры. “Ростелеком” выступает партнером профессиональной хоккейной лиги, ежегодно организует “народное турне” главного хоккейного кубка страны. Мы были рады поддержать и этот уникальный космически-хоккейный турнир. Уверены в том, что он расширяет возможности для всех почитателей этого вида спорта, вне зависимости от географии, логистики, экономики».

Показательно, что для зрителей, пришедших на открытие в Ледовый дворец, праздник начался задолго до старта первого матча. Сотрудники «Ростелекома» организовали в фойе спорткомплекса обширную образовательно-развлекательную программу. Технические специалисты рассказали о том, как интернет «приходит» в дома пользователей, и предложили всем желающим пройти мастер-класс по сварке оптоволоконного кабеля. Также гости могли принять участие в викторине о виртуальном мире. Наградой за правильные ответы стали промокоды на видеосервис Wink (18+). Ну а настоящий ажиотаж вызвала фотозона провайдера «В год семьи — по-«Семейному».

ПАО «Ростелеком». Реклама