Липецкая вечЁрка: квадрокоптер на дереве, назначение в мэрии и что происходит в «Счастливом береге»
В России
17
12 минут назад
Латвия запретит поставку в республику российских овощей, фруктов и круп
Решение приняло министерство сельского хозяйства республики.
Из списка в частности исключили кормовую и сахарную свеклу, сено, а также растения, используемые в парфюмерии и фармацевтике.
В ноябре 2023 года сейм Латвии принял во втором, окончательном, чтении поправки к закону о дорожном движении, которые запрещают нахождение в стране транспортных средств, зарегистрированных в России.
Ездить на авто с российскими номерами в Латвии можно было только до 14 февраля 2024 года. Потом такие машины конфискуют.
0
0
0
0
0
Комментарии