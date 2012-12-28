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В России
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40 минут назад
Губернатор Курской области сообщил об атаке и пожаре на ж/д станции
ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области.
"Всего насчитали девять прилетов, пострадавших нет", — написал он в своем официальном Телеграм-канале. По его словам, пожар уже потушили.
Также были повреждены линии электропередачи. Без электроснабжения остались станция Глушково и село Кульбаки. Как только будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению.
В настоящее время движение поездов на станции Глушково Курской области осуществляется в штатном режиме, сообщили в РЖД. В результате обстрела железнодорожная инфраструктура не повреждена, пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет, - передает РБК.
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