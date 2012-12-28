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В России
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сегодня, 14:40

Роспотребнадзор сообщил об увеличении заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19

В России за неделю выросла заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19.

За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 5,6%, COVID-19 на 2%, - сообщает Роспотребнадзор.

Отмечается ,что за прошедшую неделю в РФ количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 5,6% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано около 810 тыс.случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 52 регионах России, - говорится в Телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что 16,6% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на 3 субъекта – Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, а - 83,4% приходится на остальные регионы страны.

В структуре вирусов гриппа по-прежнему преобладающим остается вирус гриппа А(Н3N2), при этом четвертую неделю увеличивается доля вирусов гриппа В. На долю вирусов не гриппозной этиологии приходится почти 86%.

Также зарегистрировано свыше 26 тыс. случаев COVID-19, что на 2,1% выше, чем на прошлой неделе. Преобладающим остается геновариант "Омикрон", - отмечается в сообщении.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
здоровье
заболеваемость
ОРВИ
COVID-19
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