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В России
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сегодня, 14:40
Роспотребнадзор сообщил об увеличении заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19
В России за неделю выросла заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19.
Отмечается ,что за прошедшую неделю в РФ количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 5,6% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано около 810 тыс.случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 52 регионах России, - говорится в Телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что 16,6% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на 3 субъекта – Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, а - 83,4% приходится на остальные регионы страны.
В структуре вирусов гриппа по-прежнему преобладающим остается вирус гриппа А(Н3N2), при этом четвертую неделю увеличивается доля вирусов гриппа В. На долю вирусов не гриппозной этиологии приходится почти 86%.
Также зарегистрировано свыше 26 тыс. случаев COVID-19, что на 2,1% выше, чем на прошлой неделе. Преобладающим остается геновариант "Омикрон", - отмечается в сообщении.
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
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