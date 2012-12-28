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сегодня, 13:22

На нефтебазе в Белгородской области ликвидировали открытое горение

В региональном МЧС сообщили о ликвидации горения на нефтебазе в Губкинском городском округе. Повреждён один резервуар.

Открытое горение на месте ЧП в Губкинском городском округе Белгородской области ликвидировано, - сообщает пресс-служба МЧС по региону в Telegram-канале.

"В настоящее время открытое горение на месте происшествия происшествия в Губкинском городском округе ликвидировано", — говорится в сообщении.

Поврежден один резервуар, угрозы распространения огня нет, сил и средств для ликвидации последний достаточно. Никто не пострадал, - говорится в пресс-релизе МЧС.

Утром 5 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после взрыва на инфраструктурном объекте в этом городском округе начался пожар.

В свою очередь Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 5 марта дежурными средствами ПВО была пресечена попытка атаки трех беспилотников самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Все дроны были уничтожены.

В Губкинском и Старооскольском городских округах ранее утром была объявлена ракетная опасность. К 10:45 она была отменена.

Также в МЧС сообщили, что ведётся обстрел город Шебекино. Местных жителей попросили спуститься в укрытие.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Телеграм-канале, что в Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа между сёлами Косилово и Ивановская Лисица. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
пожар
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