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В России
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сегодня, 13:22
На нефтебазе в Белгородской области ликвидировали открытое горение
В региональном МЧС сообщили о ликвидации горения на нефтебазе в Губкинском городском округе. Повреждён один резервуар.
"В настоящее время открытое горение на месте происшествия происшествия в Губкинском городском округе ликвидировано", — говорится в сообщении.
Поврежден один резервуар, угрозы распространения огня нет, сил и средств для ликвидации последний достаточно. Никто не пострадал, - говорится в пресс-релизе МЧС.
Утром 5 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после взрыва на инфраструктурном объекте в этом городском округе начался пожар.
В свою очередь Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 5 марта дежурными средствами ПВО была пресечена попытка атаки трех беспилотников самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Все дроны были уничтожены.
В Губкинском и Старооскольском городских округах ранее утром была объявлена ракетная опасность. К 10:45 она была отменена.
Также в МЧС сообщили, что ведётся обстрел город Шебекино. Местных жителей попросили спуститься в укрытие.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Телеграм-канале, что в Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа между сёлами Косилово и Ивановская Лисица. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
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