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В России
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сегодня, 12:08
Прокуратура Петербурга проводит проверку по факту падения лифта в многоэтажке
Уточняется, что лифт упал из-за большого перегруза.
Уточняется, что лифт с людьми упал в доме № 10 на Новгородском проспекте.
В рамках проверки будет дана оценка деятельности организации, осуществляющей управление общедомовым имуществом в многоквартирном доме, соблюдению нормативных требований, регламентирующих безопасное использование лифтового оборудования, - говорится в Телеграм-канале ведомства.
Прокуратурой взят на контроль ход доследственной проверки, проводимой по данному факту.
Источник "РИА Новости" утверждает, что в кабине лифта находились 15 человек при разрешенной нагрузке лифта 600 кг. Мощности двигателя не хватило, чтобы остановиться на первом этаже, поэтому лифт упал ниже, на буфер. По словам собеседника агентства, три человека попали в больницу с ушибами. "У пострадавших различные ушибы, в основном ног, коленей и грудной клетки", - отмечает источник.
"Фонтанка" пишет, что лифт упал с верхнего этажа из-за перегруза. По данным телеграм-канала SHOT, это был восьмой этаж. В городском комитете здравоохранения рассказали, что в больницу в состоянии средней степени тяжести попали четыре человека, в том числе два ребенка, - передает РБК.
78.ru сообщает, что в кабине лифта в момент падения находились десять взрослых и пятеро детей. По данным издания, пострадали трое — двое взрослых и один ребенок.
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