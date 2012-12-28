Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Квадракоптер сняли с дерева: опасности он не представляет
Происшествия
«Счастливый берег»: еду привозят, но нужны ветеринары
Общество
В Задонском районе «Лексус» догнал «ГАЗель»
Происшествия
Концерт певицы Анны Асти в Липецке отменили из-за «голой вечеринки»
Культура
Почти на двух десятках улиц отключат электричество
Общество
Липецкая вечЁрка: квадрокоптер на дереве, назначение в мэрии и что происходит в «Счастливом береге»
Общество
«Мусор в голове — мусор в унитазе»: липчанам напомнят об этом в коммунальных платежках
Общество
В Липецкой области станет прохладнее
Погода в Липецке
В четверг мужская часть мэрии Липецка выйдет на первый субботник по уборке города
Общество
Между Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Общество
Читать все
Мэр Липецка хочет увеличить штрафы за парковки на газонах и у контейнерных площадок
Общество
Между Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Общество
В хорошие руки: собак из приюта «Счастливый берег» собираются раздать за год
Общество
К выборам президента в Липецке напечатаны 899 300 бюллетеней
Общество
Какими качествами должен обладать чиновник?
Говорит Липецк
Трюк в стиле Ван Бастена не прошёл – «Металлург» сыграл «по нулям»
Спорт
Выезд с улицы Стаханова на улицу Водопьянова перекроют на 34 часа
Общество
За неделю в Липецкой области от COVID-19 погибли четыре человека
Коронавирус
30-летний липчанин госпитализирован с солнечными ожогами 11% тела
Общество
Грязинец задолжал по алиментам на трёх детей более 170 000 рублей
Общество
Читать все
В России
59
сегодня, 12:08

Прокуратура Петербурга проводит проверку по факту падения лифта в многоэтажке

Уточняется, что лифт упал из-за большого перегруза.

Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга начала проверку после падения лифта в многоэтажном доме во внутригородском поселке Шушары.

Уточняется, что лифт с людьми упал в доме № 10 на Новгородском проспекте.

В рамках проверки будет дана оценка деятельности организации, осуществляющей управление общедомовым имуществом в многоквартирном доме, соблюдению нормативных требований, регламентирующих безопасное использование лифтового оборудования, - говорится в Телеграм-канале ведомства.

Прокуратурой взят на контроль ход доследственной проверки, проводимой по данному факту.

Источник "РИА Новости" утверждает, что в кабине лифта находились 15 человек при разрешенной нагрузке лифта 600 кг. Мощности двигателя не хватило, чтобы остановиться на первом этаже, поэтому лифт упал ниже, на буфер. По словам собеседника агентства, три человека попали в больницу с ушибами. "У пострадавших различные ушибы, в основном ног, коленей и грудной клетки", - отмечает источник.

"Фонтанка" пишет, что лифт упал с верхнего этажа из-за перегруза. По данным телеграм-канала SHOT, это был восьмой этаж. В городском комитете здравоохранения рассказали, что в больницу в состоянии средней степени тяжести попали четыре человека, в том числе два ребенка, - передает РБК.

78.ru сообщает, что в кабине лифта в момент падения находились десять взрослых и пятеро детей. По данным издания, пострадали трое — двое взрослых и один ребенок.
падение лифта
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru