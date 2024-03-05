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13 минут назад

Власти РФ начали менять шкалу НДФЛ и ставки налога на прибыль

В кабмине начали работать над фискальными мерами, анонсированными президентом РФ Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию.

В правительстве начали работать над фискальными мерами, которые анонсировал президент РФ Владимир Путин, - рассказали "Ведомостям" близкий к кабмину источник, а также собеседник, знакомый с подготовкой поправок в Налоговый кодекс (НК). Минфин ведет эту работу уже с конца прошлого года, уточняют собеседники. По их словам, изменения в НК можно разбить на несколько групп. Первая касается работы над системой НДФЛ, в частности введения дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога. По их словам, на данный момент нет готового решения, как именно усовершенствовать НДФЛ, – рассматривается масса разных вариантов. Но снижения начальной ставки в 13% среди них нет, уточнил один из собеседников. Вторая группа касается налога на прибыль. По сути, речь идет о повышении этого сбора, говорят источники. Конкретную величину они также не назвали. Еще один блок изменений – это налоговые льготы. Как по НДФЛ – их смогут получить граждане с более низкими доходами, – так и по налогу на прибыль – компании смогут претендовать на них в случае, если осуществляют капвложения.

С инициативой о более справедливом распределении налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями выступил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Он предложил модернизировать фискальную систему таким образом, чтобы обеспечивать необходимые ресурсы для выполнения общенациональных задач и региональных программ, сокращать неравенство как в целом в обществе, так и в развитии разных регионов. "Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы", – заявил президент.

Глава государства поручил правительству и парламенту подготовить конкретные предложения в ближайшее время. Когда изменения одобрят, их зафиксируют до 2030 г., пообещал президент. Президент не рассказал, как будет изменена система, раскрыв лишь некоторые детали будущих правок. В частности, он предложил увеличить в 2 раза налоговый вычет: до 2800 руб. в месяц на второго ребенка и до 6000 руб. на третьего и каждого последующего. Сейчас официально работающие граждане могут уменьшить налоговую базу, если у них есть несовершеннолетние дети. Размер годового дохода, на который распространяется вычет, президент также предложил повысить – с 350 000 до 450 000 руб.

Законодательные инициативы по дифференциации налогообложения, о которой говорил президент, уже подготовлены и будут представлены в правительство в этом году, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Их проработка будет вестись совместно с законодателями и бизнесом, добавил он. При этом в октябре 2023 г. Силуанов сообщал, что планов менять ставки базовых налогов, включая НДФЛ, в 2024–2026 гг. у Минфина нет.

Вопросы, озвученные в послании президента, будут проработаны, говорить о конкретных параметрах пока преждевременно, - заявил представитель Минфина.

Прогрессивная шкала НДФЛ существовала в России с 1992 до 2001 г. Минимальная ставка при этом составляла 12%, максимальная – 35%. Затем власти ввели плоскую шкалу по этому налогу с общей ставкой в 13%, она действовала в течение 20 лет. В 2021 г. по инициативе президента в НДФЛ снова появился элемент прогрессии – для россиян с доходами менее 5 млн руб. в год ставка осталась на прежнем уровне в 13%, а для остальных выросла до 15%. Реформа существенно увеличила поступления по НДФЛ в бюджетную систему: за 2022 г., второй год ее действия, от состоятельных граждан туда поступил 1 трлн руб. (почти на 60% больше, чем в 2021 г.). Если стандартный налог (13%) идет в региональные бюджеты, то дополнительные 2 процентных пункта идут в федеральный бюджет и могут тратиться на общефедеральные проекты (сейчас – на лечение детей со сложными болезнями).
НДФЛ
налоги
экономика
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