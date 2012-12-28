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В России
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50 минут назад
Над Белгородской областью сбили три беспилотника
Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Белгородской области.
Дроны уничтожили в ночь на 5 марта.
Накануне окраина города Шебекино подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией осколками посечен легковой автомобиль, припаркованный возле частного жилого дома, пострадавших нет, - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.
Также накануне под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждения в одном частном домовладении: посечены кровля, фасад, забор и хозпостройка. Также осколками снарядов посечена "Газель", - отметил глава региона.
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