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В России
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50 минут назад

Над Белгородской областью сбили три беспилотника

Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Белгородской области.

Средства ПВО сбили над Белгородской областью три украинских беспилотника, - сообщает Минобороны России в своем Телеграм-канале.

Дроны уничтожили в ночь на 5 марта.

Накануне окраина города Шебекино подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией осколками посечен легковой автомобиль, припаркованный возле частного жилого дома, пострадавших нет, - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

Также накануне под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждения в одном частном домовладении: посечены кровля, фасад, забор и хозпостройка. Также осколками снарядов посечена "Газель", - отметил глава региона.
беспилотники
атака
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