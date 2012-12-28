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В России
39
56 минут назад

Зарплатные предложения в РФ выросли почти на 19%

По сравнению с началом прошлого года зарплатные предложения в России увеличились в среднем на 18,5%, заявила «Известиям» директор по аналитике и Data Science «Работа.ру» Елена Артемьева. Самые большие темпы зафиксированы в сфере красоты и здоровья (на 27%), отметила она.

«Также заметно выросли зарплаты в вакансиях для соискателей без опыта и в предложениях по стажировкам и работе для студентов — на 23%. На 21% в среднем увеличились предложения в сфере услуг», — сказала Артемьева.

Главная причина увеличения — рост МРОТ с 1 января 2024 года до 19 242 рублей, это влечет повышение окладов и выступает сигналом, что цена рабочей силы растет, пояснила управляющий партнер Key Consulting Group, член Московского регионального отделения «Деловая Россия» Анастасия Зыкова. 

Также на тенденцию влияет конкуренция за кадры на рынке труда, отметила заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. 

Оплата растет и на фоне инфляция — это способ компенсации частичной потери покупательной способности, считает она. Увеличение зарплат в сфере услуг объясняется тем, что население стало больше вкладывать внутри страны, это стимулирует потребность в специалистах соответствующих профессий, пояснила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова Фарида Мирзабалаева. 

По данным Росстата, среднемесячная номинальная зарплата в прошлом году составила 73 709 рублей, поднявшись на 14% к аналогичному показателю 2022-го.

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