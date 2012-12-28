В Самарской области из-за инцидента на перегоне приостановили движение поездов

Утром 4 марта пресс-служба РЖД сообщила об инциденте на железнодорожном мосту через реку Чапаевка. По предварительным данным, неизвестные подорвали опоры моста через реку. В настоящее время движение поездов по мосту приостановлено.