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В России
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37 минут назад
В Самарской области из-за инцидента на перегоне приостановили движение поездов
Утром 4 марта пресс-служба РЖД сообщила об инциденте на железнодорожном мосту через реку Чапаевка. По предварительным данным, неизвестные подорвали опоры моста через реку. В настоящее время движение поездов по мосту приостановлено.
Задерживаются поезда Москва — Орск (№ 32), Москва — Самара (№ 50 и № 10), Сызрань — Мирная (№ 7574) и Сызрань — Самара (№ 7104). Также ожидаются изменения расписании пригородных электричек.
В РЖД уточнили, что приостановлено движение на перегоне Звезда — Чапаевск. Пострадавших, по данным компании, нет.
Ранее в Единой дежурной диспетчерской службе сообщили, что на перегоне Звезда — Чапаевск произошел взрыв. Позже Куйбышевская железная дорога добавила, что в работе дороги произошел сбой в связи с "незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Движение поездов на этом участке приостановили, часть электричек вывели из расписания, - передает РБК.
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