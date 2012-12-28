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37 минут назад

В Самарской области из-за инцидента на перегоне приостановили движение поездов

Утром 4 марта пресс-служба РЖД сообщила об инциденте на железнодорожном мосту через реку Чапаевка. По предварительным данным, неизвестные подорвали опоры моста через реку. В настоящее время движение поездов по мосту приостановлено.

После инцидента на железнодорожном мосту через реку Чапаевку в Самарской области задерживаются пять поездов, - сообщает РЖД в своем Телеграм-канале.

Задерживаются поезда Москва — Орск (№ 32), Москва — Самара (№ 50 и № 10), Сызрань — Мирная (№ 7574) и Сызрань — Самара (№ 7104). Также ожидаются изменения расписании пригородных электричек.

В РЖД уточнили, что приостановлено движение на перегоне Звезда — Чапаевск. Пострадавших, по данным компании, нет.

Ранее в Единой дежурной диспетчерской службе сообщили, что на перегоне Звезда — Чапаевск произошел взрыв. Позже Куйбышевская железная дорога добавила, что в работе дороги произошел сбой в связи с "незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Движение поездов на этом участке приостановили, часть электричек вывели из расписания, - передает РБК.

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