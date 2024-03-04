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В России
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сегодня, 14:40
Объемы выдачи автокредитов в РФ выросли на 77% за год
Россияне в январе 2024 года оформили 58,36 тыс. автокредитов на 88,35 млрд рублей. Рост составил 77% по сравнении с прошлым январем.
При этом объемы выдачи по сравнению с декабрем прошлого года сократились на 10%, а количество — на 9%. Средний чек автокредита за месяц снизился на 1%, до 1,51 млн рублей, а средний срок автокредитования не изменился. За год средний чек по автокредиту вырос за год на 24%, а средний срок автокредитования — на 11 месяцев, - пишут "Известия".
По объемам выдачи автокредитов в пятерку регионов-лидеров вошли Москва (5,02 тыс. на 10,13 млрд рублей), Московская область (4,64 тыс. на 8,53 млрд рублей), Санкт-Петербург (3,11 тыс. на 5,48 млрд рублей), Краснодарский край (2,58 тыс. на 4,11 млрд рублей) и Татарстан (2,63 тыс. на 3,63 млрд рублей).
"Во всех регионах из топ-30 по выдачам автокредитов в январе 2024 года наблюдается прирост их объемов и количества по сравнению с декабрем 2023 года. Наибольшее повышение зафиксировано в Новосибирской области: объемы автокредитования выросли на 134%, а количество — на 86%. Средний размер автокредита за месяц также вырос во всех регионах из числа топ-30. Наибольший рост отмечается в Челябинской области (+39%)", — сообщили аналитики.
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