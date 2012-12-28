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В России
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16 минут назад
ФАС возбудила первое дело из-за нарушения новых правил рекламы займов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против "Почта банка" из-за указания неполной стоимости кредита в рекламе займа.
Согласно закону, вступившему в силу 23 октября 2023 года, информация о диапазоне значений полной стоимости кредита должна быть указана до упоминания о процентных ставках, а шрифт должен быть не меньше шрифта, которым указана ставка.
В ФАС России поступила жалоба гражданина на рекламу "Почта Банк", которая распространялась на экранах в общественном транспорте Москвы и Московской области. В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по кредиту от 4%, - сообщает служба.
Но данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита (сумма, срок, условие о заключении договора страхования и пр.), размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом.
Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих стоимость кредита.
Служба возбудила дело в отношении АО "Почта Банк" по признакам нарушения Закона о рекламе. В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.
Ранее ФАС России признала ненадлежащей рекламу опции Почта Банка "Гарантированная ставка" и оштрафовала организацию на 500 тысяч рублей.
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