Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«С ума сошли что ли?» — губернатор отреагировал на ремонт колледжа в Грязях
Общество
На Боевом проезде проверяют информацию о беспилотнике
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Освободилось кресло председателя департамента экономического развития мэрии Липецка
Общество
В Липецкой области до +3
Погода в Липецке
«Ниссан» пьяного водителя уехал без него и попал в ДТП
Происшествия
Под Липецком несколько автомобилей пробили колёса в дорожной яме
Происшествия
Новым председателем департамента экономического развития мэрии Липецка назначена Мария Соловьева
Общество
Сегодня в Липецке: мастер-класс профессора, где студенту взять миллион и выставка за мир
Общество
В столкновении двух грузовиков пострадал 56-летний водитель
Происшествия
Читать все
Новым председателем департамента экономического развития мэрии Липецка назначена Мария Соловьева
Общество
Под Липецком несколько автомобилей пробили колёса в дорожной яме
Происшествия
Липецкая область на 40 месте по уровню безработицы
Общество
42-летний мужчина поставил на поток обман микрофинансовых организаций, оформляя займы на чужое имя
Происшествия
«Ниссан» пьяного водителя уехал без него и попал в ДТП
Происшествия
Липецкие тюльпаны появятся в продаже в среду
Общество
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели более 6000 человек
Здоровье
Квадракоптер сняли с дерева: опасности он не представляет
Происшествия
Со счета 22-летней ельчанки пропали 51 500 рублей — подозревают её 20-летнего сожителя
Происшествия
В столкновении двух грузовиков пострадал 56-летний водитель
Происшествия
Читать все
В России
24
16 минут назад

ФАС возбудила первое дело из-за нарушения новых правил рекламы займов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против "Почта банка" из-за указания неполной стоимости кредита в рекламе займа.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила первое дело за нарушение новых требований по рекламе кредита в отношении "Почта банка". В службе пояснили, что причиной стала ненадлежащая информация о стоимости услуги, - говорится в пресс-службе ФАС.

Согласно закону, вступившему в силу 23 октября 2023 года, информация о диапазоне значений полной стоимости кредита должна быть указана до упоминания о процентных ставках, а шрифт должен быть не меньше шрифта, которым указана ставка.

В ФАС России поступила жалоба гражданина на рекламу "Почта Банк", которая распространялась на экранах в общественном транспорте Москвы и Московской области. В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по кредиту от 4%, - сообщает служба.

Но данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита (сумма, срок, условие о заключении договора страхования и пр.), размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом.

Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих стоимость кредита.

Служба возбудила дело в отношении АО "Почта Банк" по признакам нарушения Закона о рекламе. В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.

Ранее ФАС России признала ненадлежащей рекламу опции Почта Банка "Гарантированная ставка" и оштрафовала организацию на 500 тысяч рублей.
реклама
ФАС
банки
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru