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В России
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56 минут назад

«Россети» могут вернуть до 20 млрд руб. за счет потребителей

Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС) предлагает новые правила, согласно которым сетевые компании смогут включать долги обанкротившихся гарантирующих поставщиков энергии (ГП) в свои сетевые тарифы.

ФАС хочет разрешить сетевым компаниям включать в тарифы на передачу электроэнергии долги гарантирующих поставщиков (ГП, основной энергосбыт в регионе), находящихся в процедуре банкротства. В частности, в расчет тарифов могут войти расходы на формирование резерва по сомнительным долгам, на обслуживание ссуд на покрытие недостатка средств при просрочке платежей со стороны ГП, "включая просроченную задолженность предыдущих лет", - говорится в проекте документа на regulation.gov.ru. Существенный размер долгов ГП, приходится на Тверскую, Архангельскую и Вологодскую области, а также Туву, - пишет "Ъ".

Эту инициативу поддерживают в компании "Россети", оценивая общий объем задолженностей в 20 миллиардов рублей.

Сейчас регулятор может включать в тариф расходы на формирование резерва по сомнительным долгам только прямых потребителей, но не более 1,5% от выручки. В новых правилах, касающихся долгов ГП-банкротов, нет ограничений по объему расходов.

Судя по документу, сетевая компания сможет направлять на покрытие долгов ГП амортизационные отчисления, учитываемые в тарифе. Но в исходной концепции механизма "целевой амортизации" предполагалось, что сети смогут направлять отчисления только на инвестпрограмму и ремонты.

Согласно предложениям ФАС, в расчет тарифов будут включены расходы на создание резерва по сомнительным долгам, обслуживания ссуд для покрытия финансовых просрочек со стороны ГП, а также покрытие просроченной задолженности предыдущих лет. Новые правила не предусматривают ограничений по объему расходов, поэтому сетевые компании смогут направлять на погашение долгов ГП амортизационные отчисления, которые участвуют в формировании тарифов.

Эксперты отмечают, что эта инициатива ФАС позволит урегулировать долгосрочные задолженности ГП через тарифы в течение пяти лет, а в случае особых обстоятельств, срок может быть продлен. Кроме того, предложение ФАС может способствовать устранению разногласий между сетевыми компаниями и регуляторами при утверждении инвестиционных программ и смягчить тарифное давление при погашении просроченных задолженностей ГП.

Однако, представители "Сообщества потребителей энергии" высказывают опасения, считая, что потребители не должны нести дополнительные финансовые бремена в связи с долгами ГП и "не должны повторно платить за услуги электроснабжения". Они призывают государство использовать механизмы субсидий и налоговых льгот для урегулирования данной проблемы.
электроэнергия
экономика
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