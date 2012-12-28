ФАС подготовила методику оценки необоснованного роста стоимости товаров

ФАС предложила модель оценки необоснованного роста стоимости товаров. Согласно ей, подорожание могут признать несправедливым, если оно не сопровождается ростом стоимости производства, а также в случае превышения рентабельности среднеотраслевых показателей.