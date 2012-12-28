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3 минуты назад
ФАС подготовила методику оценки необоснованного роста стоимости товаров
ФАС предложила модель оценки необоснованного роста стоимости товаров. Согласно ей, подорожание могут признать несправедливым, если оно не сопровождается ростом стоимости производства, а также в случае превышения рентабельности среднеотраслевых показателей.
Разработать соответствующие механизмы ФАС в январе этого года поручил первый вице-премьер Андрей Белоусов, которому служба представила законопроект о запрете на установление экономически необоснованных цен. Согласно этому документу цена товара признается экономически необоснованной, если в течение 60 дней она увеличилась более чем на 5% от величины индекса потребительских цен (декабрь к декабрю) на соответствующий год при условии, что такое повышение не обусловлено экономическими факторами.
К таким факторам согласно законопроекту относятся существенное изменение спроса или предложения товара, регулируемых тарифов, цен на сырье и комплектующие, сезонный и иные факторы. При этом что именно подразумевать под существенным изменением спроса, а также факторами, влияющими на рост цен, там указано не было.
Согласно разработанным службой методическим рекомендациям, цена товара, которая «устойчиво отклоняется от ее возможного уровня на конкурентном рынке, сложившегося под воздействием спроса и предложения», подлежит анализу на предмет экономической обоснованности. Под существенным изменением спроса регулятор предлагает понимать документально подтвержденное в течение месяца до даты роста цены превышение объема заявок на покупку определенного товара у отдельного хозяйствующего субъекта над его предложением более чем на 10%. Показателями, свидетельствующими, по мнению ФАС, о существенном росте спроса на товар, могут быть также увеличение объемов продаж, сокращение запасов продукции на складе и в торговом зале (с учетом срока его годности), а также скорость продаж.
На необоснованность цены, по мнению регулятора, косвенно могут указывать увеличение стоимости товара более высокими темпами, чем рост общего индекса потребительских цен с учетом изменения объема реализации товара, а также превышение фактической рентабельности над среднеотраслевыми показателями. Подорожание могут признать несправедливым и в случае, если расходы на производство и реализацию не изменились или их рост не соответствует изменению цены продукта, - говорится в документе.
Оценку экономической обоснованности подорожания товара ФАС предлагает проводить с учетом сегмента рынка (производство, дистрибуция, розничная торговля), стоимости продукции, ее вида и других параметров. Также регулятор предлагает учитывать, относится ли продукция к товарам повседневного спроса, а также является ли она премиальной или экономического класса. Помимо этого ФАС разработала конкретную формулу для определения обоснованной цены, которая основана на соотношении индекса потребительских цен Росстата к фактическому росту стоимости.
При оценке расходов бизнеса, влияющих на повышение цен, регулятор предлагает проводить "факторный анализ" затрат на базе бухгалтерского и оперативно-технического учета, а также «прейскуранта цен» за три года. Такой анализ может проводиться как в целом по компании, так и по отдельным группам или видам товара. Среди значимых факторов, которые влияют на затраты бизнеса, ФАС называет изменение объемов реализуемой продукции, соотношение постоянных и переменных затрат (при росте объемов реализуемого товара удельный вес постоянных затрат снижается, а при снижении объемов увеличивается, уточняется в документе). Кроме того, влияние оказывает изменение закупочных цен реализуемых товаров, а также тарифов на материалы и выполненные работы сторонних организаций, оплату труда, численности персонала.
Для определения сезонных факторов, влияющих на цены, ФАС предлагает установить "систематические внутригодовые колебания цен" на отдельные товары, вызванные "ритмичностью производственных процессов, погодных условий, периодами массовых отпусков и другими событиями, связанными с особенностями календаря". В документе предлагается учитывать и "иные экономические факторы", приводящие к росту затрат компаний, например изменение регулирования, ставки рефинансирования ЦБ и другие.
По словам источника издания на потребительском рынке, методические рекомендации должны сначала пройти обсуждение в правительстве, а затем в профильных министерствах.
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