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сегодня, 11:20

В Казахстане произошло сильное землетрясение

Также подземный толчок магнитудой 3,3 был зарегистрирован в акватории Байкала.

В Алма-Ате в 11:22 по местному времени произошло сильное землетрясение, - сообщает МЧС республики Казахстан.

Эпицентр землетрясения расположен на территории Казахстана в 31 км к югу от города Алматы, - говорится в Телеграм-канале ведомства.

В квартирах посыпалась штукатурка, зашаталась мебель. Через минуту в городе заработала система оповещения. Жители начали выходить на улицу, - передает "Интерфакс".

Национальный научный центр сейсмических наблюдений и исследований МЧС республики позднее сообщил, что в Алма-Ате зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,1.

По шкале МSК-64 ощутимость составила 5 баллов в Алма-Ате.

Также сообщается, что землетрясение было зарегистрировано в акватории Байкала на границе Иркутской области и Бурятии в выходные дни, - говорится на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, подземный толчок энергетическим классом 10 магнитудой 3,3 произошел в субботу в 14:34 по местному времени (9:34 мск). Эпицентр был в акватории Байкала между мысом Рытый и полуостровом Святой нос, в 25 км юго-западнее архипелага Ушканьи острова, где находится самое большое лежбище байкальской нерпы.
землетрясение
Казахстан
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