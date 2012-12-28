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В России
30
20 минут назад

Кабмин выделил более 30 млн рублей на выплаты матерям-героиням

Как пояснили в кабмине, решение связано с увеличением числа получателей выплат.

Правительство Российской Федерации выделило дополнительное финансирование на выплаты семьям, где четверо и более детей, - говорится на сайте кабмина.

Более 30 млн рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда кабмина на выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награждённым орденом "Родительская слава" или медалью этого ордена.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение принято в связи с увеличением числа получателей таких выплат.

Из выделенной суммы 20 млн рублей пойдёт на денежное поощрение матерям-героиням, 5,5 млн рублей – награждённым орденом "Родительская слава", 5,2 млн рублей – награждённым медалью этого ордена.

Напомним, удостоенные звания "Мать-героиня" получают 1 млн рублей. Родители, награждённые орденом №Родительская слава", – 500 тыс. рублей, а награждённые медалью этого ордена – 200 тыс. рублей.

По указу президента звание "Мать-героиня" присваивается с 2022 года женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Это звание отнесено к высшим государственным званиям, таким как "Герой Российской Федерации" и "Герой Труда Российской Федерации". Орден "Родительская слава" вручается родителям, воспитывающим семь или более детей, а медалью этого ордена награждаются родители, воспитывающие четырёх и более детей.
выплаты
мать-героиня
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