В России
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42 минуты назад
Движение на трассе «Таврида» в Крыму восстановлено
Движение транспортных средств на участке трассы "Таврида" в Крыму полностью восстановили.
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил о восстановлении движения на 89-м км дороги в своем Telegram-канале.
"В целях обеспечения безопасности дорожного движения рекомендуем соблюдать скоростные режимы и безопасную дистанцию",— говорится в сообщении.
По его словам, в 07:20 работа Керченской паромной переправы была возобновлена. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. По состоянию на 8 утра, в очереди со стороны Тамани находилось 100 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находилось 48 транспортных средств.
Власти не сообщали, что произошло на участке трассы. Она была перекрыта примерно в 4:30 3 марта. Ближе к ночи глава минтранса республики Николай Лукашенко сообщил, что на 89-м км трассы "уже ведется монтаж барьерного ограждения". В тот день над Крымом было уничтожено 38 беспилотников. О последствиях не сообщалось, - пишет "Ъ".
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