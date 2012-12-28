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В России
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42 минуты назад

Движение на трассе «Таврида» в Крыму восстановлено

Движение транспортных средств на участке трассы "Таврида" в Крыму полностью восстановили.

Власти Крыма сняли ограничения движения транспорта на участке трассы "Таврида" в районе города Феодосии. Дорога была перекрыта около суток назад на фоне атаки беспилотниками. О повреждениях на трассе не сообщалось.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил о восстановлении движения на 89-м км дороги в своем Telegram-канале.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения рекомендуем соблюдать скоростные режимы и безопасную дистанцию",— говорится в сообщении.

По его словам, в 07:20 работа Керченской паромной переправы была возобновлена. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. По состоянию на 8 утра, в очереди со стороны Тамани находилось 100 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находилось 48 транспортных средств.

Власти не сообщали, что произошло на участке трассы. Она была перекрыта примерно в 4:30 3 марта. Ближе к ночи глава минтранса республики Николай Лукашенко сообщил, что на 89-м км трассы "уже ведется монтаж барьерного ограждения". В тот день над Крымом было уничтожено 38 беспилотников. О последствиях не сообщалось, - пишет "Ъ".
Крым
движение
Таврида
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