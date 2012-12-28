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46 минут назад
Охранники московского ТЦ избили женщину из-за подозрений в краже
«По данным следствия, группа лиц — работники одного из торговых центров на юге Москвы, находясь вблизи указанного торгового центра, совершили хулиганские действия в отношении ранее незнакомой женщины»,— говорится в пресс-релизе московского управления СКР. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшедшего — допрашиваются очевидцы и изучаются записи с камер.
Как сообщает Msk1.ru, охрана сначала вывела женщину на улицу, а после словесного конфликта один из сотрудников начал бить ее. На опубликованной в Telegram-каналах записи видно, что женщина сначала сидит на ступеньках перед ТЦ в окружении нескольких мужчин. Затем женщина проходит к скамейке, после чего пинает охранника, который ее держал. После этого мужчина наносит несколько ударов по ее голове.
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