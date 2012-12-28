Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«С ума сошли что ли?» - губернатор отреагировал на ремонт колледжа в Грязях
Общество
В Грязях на фасаде колледжа «зашивают» сграффито
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецке решили вернуться к идее создания парка Авиаторов в микрорайоне «Елецкий»
Общество
В Соколье горел двухквартирный дом
Происшествия
Чем позже поутру проснёшься, тем утро кажется добрей
Неделя 48
Сожителям – наркоторговцам грозит до 20 лет лишения свободы
Происшествия
Итоги недели: цены
Общество
В Липецкой области до +3
Погода в Липецке
Оскорбленная собутыльником ельчанка несколько раз ударила его ножом
Происшествия
Читать все
В Грязях на фасаде колледжа «зашивают» сграффито
Общество
«С ума сошли что ли?» - губернатор отреагировал на ремонт колледжа в Грязях
Общество
В Липецке решили вернуться к идее создания парка Авиаторов в микрорайоне «Елецкий»
Общество
Оскорбленная собутыльником ельчанка несколько раз ударила его ножом
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области до +3
Погода в Липецке
Липчане уступили «Кристаллу» в предпоследней игре чемпионата
Общество
Ошибка без умысла: как предохраниться от просрочек по кредиту
Общество
Сожителям – наркоторговцам грозит до 20 лет лишения свободы
Происшествия
В Соколье горел двухквартирный дом
Происшествия
Читать все
В России
35
46 минут назад

Охранники московского ТЦ избили женщину из-за подозрений в краже

Управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве (213 УК) после сообщений о том, что охранники торгового центра на юге Москвы избили женщину. По информации Msk1.ru, охранники ТЦ «Штаер» в Чертаново напали на покупательницу, которую заподозрили в краже, передает Коммерсант.

«По данным следствия, группа лиц — работники одного из торговых центров на юге Москвы, находясь вблизи указанного торгового центра, совершили хулиганские действия в отношении ранее незнакомой женщины»,— говорится в пресс-релизе московского управления СКР. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшедшего — допрашиваются очевидцы и изучаются записи с камер.

Как сообщает Msk1.ru, охрана сначала вывела женщину на улицу, а после словесного конфликта один из сотрудников начал бить ее. На опубликованной в Telegram-каналах записи видно, что женщина сначала сидит на ступеньках перед ТЦ в окружении нескольких мужчин. Затем женщина проходит к скамейке, после чего пинает охранника, который ее держал. После этого мужчина наносит несколько ударов по ее голове.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru