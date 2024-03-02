В России
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сегодня, 12:10
В Крыму с горного хребта спасли двух туристок
В экстренные службы обратились две туристки, женщины рассказали, что совершали восхождение на хребет Чалки на юго-восточном побережье Крыма, они не смогли самостоятельно спуститься вниз с труднодоступного участка и обратились к спасателям.
В район происшествия был направлен поисково-спасательный отряд из трех человек, женщин обнаружили и помогли спуститься с хребта, медицинская помощь им не потребовалась.
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