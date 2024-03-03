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В России
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34 минуты назад

Медики на вертолете спасли пенсионерку, живущую в глухой тайге

Медики на вертолете спасли 70-летнюю женщину, которая живет в населенном пункте Лепля. Он находится на границе Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа и состоит из двух домов, сообщает Газета.ру.

70-летней жительнице отдаленного поселка Лепля стало плохо, у женщины открылось кровотечение. Врачи из ближайшего фельдшерского пункта ехали к пациентке пять часов на снегоходах, по пути им встречались стаи волков.

Оказав пенсионерке первую помощь, фельдшеры вызвали бригаду центра медицины катастроф. В поселок, который находится на границе Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа, медики прилетели на вертолете санавиации, еще три часа добирались через лес.

Пожилую женщину госпитализировали в районный центр.
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