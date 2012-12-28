«Скорая» не смогла доехать к больному в Воронеже из-за убитой дороги

Машина скорой помощи застряла на дороге в ЖК «Задонье» в Воронеже, сообщает Вести Воронеж
со ссылкой на телеграм-канал "Мой и твой Воронеж"..
Автомобиль попал в ледяную ловушку и не смог сдвинуться с места. Скорую помощь пришлось толкать трём мужчинам.
Ранее жители «Задонья» с проблемой бездорожья обращались к Владимиру Путину. Воронежцы записали видео, в котором рассказали что дорога убита напрочь. Жители попросили главау государства повлиять на областную администрацию в решении этого вопроса.
Мэр города Вадим Кстенин отреагировал на жалобы воронежцев, но по его словам, данную дорогу необходимо передать в собственность города и только потом её можно будет ремонтировать
Комментарии