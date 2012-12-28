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В России
35
46 минут назад

В Ингушетии ликвидированы шестеро боевиков

При спецоперации в городе Карабулак в Ингушетии силовики ликвидировали шестерых боевиков, оказавших вооруженное сопротивление, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

"По предварительным данным, в ходе боестолкновения ликвидированы шесть боевиков, их личности устанавливаются", — сказал собеседник агентства.

Режим контртеррористической операции ввели в Карабулаке с 19:30 мск субботы. Операцию проводили на улицах Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева. По данным Национального антитеррористического комитета, в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Карабулаке силовики обнаружили «группу бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности». По данным комитета, при попытке задержания боевики открыли огонь.
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