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46 минут назад
В Ингушетии ликвидированы шестеро боевиков
"По предварительным данным, в ходе боестолкновения ликвидированы шесть боевиков, их личности устанавливаются", — сказал собеседник агентства.
Режим контртеррористической операции ввели в Карабулаке с 19:30 мск субботы. Операцию проводили на улицах Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева. По данным Национального антитеррористического комитета, в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Карабулаке силовики обнаружили «группу бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности». По данным комитета, при попытке задержания боевики открыли огонь.
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