В России
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53 минуты назад
Потушен пожар в алтайском отеле на 1,2 тыс. кв. метров
"В Алтайском крае специалисты МЧС России полностью ликвидировали пожар на 1,2 кв. м", - говорится в сообщении.
Ранее в МЧС России сообщали, что загорелась кровля оздоровительного комплекса, позднее пожар был локализован на площади 1,2 тыс. кв. м. В тушении участвовали семь человек и две единицы техники. Возгорание произошло в спа-комплексе на территории отеля Grand Chalet Altay. Пострадавших при возгорании нет.
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