В мире
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55 минут назад
Затонувший в Красном море сухогруз перевозил 21 тыс. тонн удобрений
«Около 21 тыс. тонн удобрений на основе сульфата аммония, перевозившихся на судне, представляют собой экологический риск в Красном море»,— указано в сообщении. Также затонувший балкер представляет угрозу для других судов и кораблей.
18 февраля йеменские хуситы нанесли удар баллистической ракетой по сухогрузу Rubymar. Агентство Associated Press писало, что из-за атаки британское судно под флагом Белиза оказалось под угрозой затопления, поэтому экипаж был вынужден покинуть его. 2 марта в 2:15 по мск судно ушло ко дну.
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