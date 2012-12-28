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55 минут назад

Затонувший в Красном море сухогруз перевозил 21 тыс. тонн удобрений

Британский сухогруз Rubymar затонувший в Красном море из-за атаки йеменских хуситов в феврале перевозил 21 тыс. тонн удобрений, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM). По мнению ведомства, удобрения на затонувшем судне представляют угрозу экологии, передает Коммерсант.

«Около 21 тыс. тонн удобрений на основе сульфата аммония, перевозившихся на судне, представляют собой экологический риск в Красном море»,— указано в сообщении. Также затонувший балкер представляет угрозу для других судов и кораблей.

18 февраля йеменские хуситы нанесли удар баллистической ракетой по сухогрузу Rubymar. Агентство Associated Press писало, что из-за атаки британское судно под флагом Белиза оказалось под угрозой затопления, поэтому экипаж был вынужден покинуть его. 2 марта в 2:15 по мск судно ушло ко дну.


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